2019-02-27T13:52:03+03:00
Происшествия

Пенсионер из Вятских Полян умер за рулем «Нивы»

Причины ЧП пока не установлены
Александр ЧАРУШИН
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Машина съехала с дороги и врезалась в сугроб. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской областиМашина съехала с дороги и врезалась в сугроб. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области
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Вчера, 26 февраля, в Вятских Полянах 65-летний мужчина погиб за рулем «Шевроле Нивы». ЧП случилось в 07.20 часов на одной из городских улиц. По предварительным данным, пенсионер прямо во время движения потерял сознание, съехал с дороги и врезался в сугроб на обочине.

- Врачи констатировали смерть водителя, - сообщает УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Причины произошедшего пока не установлены.

В Мурашинском районе вчера произошло еще одно смертельное ДТП. «Рено» вылетел на встречную полосу и столкнулся с «Фольксвагеном», водитель погиб на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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