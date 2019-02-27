Пенсионер из Вятских Полян умер за рулем «Нивы»

СЕГОДНЯ 13:52 2019-02-27T13:52:03+03:00

Машина съехала с дороги и врезалась в сугроб. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

Изменить размер текста: A A

Вчера, 26 февраля, в Вятских Полянах 65-летний мужчина погиб за рулем «Шевроле Нивы». ЧП случилось в 07.20 часов на одной из городских улиц. По предварительным данным, пенсионер прямо во время движения потерял сознание, съехал с дороги и врезался в сугроб на обочине.

- Врачи констатировали смерть водителя, - сообщает УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Причины произошедшего пока не установлены.

В Мурашинском районе вчера произошло еще одно смертельное ДТП. «Рено» вылетел на встречную полосу и столкнулся с «Фольксвагеном», водитель погиб на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU