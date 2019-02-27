2019-02-27T12:32:58+03:00
Происшествия

В работе муниципальной прачечной «Кристалл» нашли нарушения еще на 370 тысяч

Против директора компании завели еще одно дело
Александр ЧАРУШИН
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Сумма ущерба, нанесенного МУПу, уже превысила 1,1 миллиона рублейСумма ущерба, нанесенного МУПу, уже превысила 1,1 миллиона рублейФото: Михаил ФРОЛОВ
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Директора МУП «Кристалл» подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в 2018 году женщина помогла своей родственнице с муниципальным контрактом: работники прачечной были вынуждены стирать белье, принадлежащее одной из кировских больниц. В итоге директор «Кристалла» нанесла компании ущерб на сумму 782 тысячи рублей.

- Установлено, что аналогичным образом в 2017 году подозреваемая нанесла вред МУП «Кристалл» на сумму не менее 370 тысяч рублей, - сообщает СУ СК России по Кировской области. - Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Расследование продолжается.

Напомним, новые эпизоды появились и в деле главы Малмыжского района. Как выяснилось, за взятку в размере 100 тысяч рублей мужчина помог бизнесмену оформить в собственность мост в Малмыже, проезд по которому стал платным для местных жителей. Как утверждает инсайдер «Комсомолки», вскоре следствие заявит и о других преступлениях чиновника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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