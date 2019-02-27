Кировские депутаты хотят увеличить расстояние от школ до алкомаркетов
Сегодня на заседании кировской городской Думы начальник УМВД России по городу Кирову Роман Сосновщенко поднял вопрос об изменении расстояния от учебных заведений до алкомаркетов.
В своем выступлении Роман Николаевич предложил увеличить это расстояние со 100 до 150 метров. Депутаты гордумы поддержали инициативу полиции. Однако когда проект вступит в законную силу - неизвестно. Его должны еще несколько раз рассмотреть и обсудить на очередных заседаниях.
Напомним, что в 2017 году на федеральном уровне хотели внести законопроект о сокращении данного расстояния до 50 метров. Однако минздрав РФ не поддержал эту предложение.
ИСТОЧНИК KP.RU