Кировские депутаты хотят увеличить расстояние от школ до алкомаркетов

СЕГОДНЯ 12:23 2019-02-27T12:23:02+03:00

Сейчас в Кирове расстояние между школами и алкомаркетами 100 метров Фото: Алексей ФОКИН

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Сегодня на заседании кировской городской Думы начальник УМВД России по городу Кирову Роман Сосновщенко поднял вопрос об изменении расстояния от учебных заведений до алкомаркетов.

В своем выступлении Роман Николаевич предложил увеличить это расстояние со 100 до 150 метров. Депутаты гордумы поддержали инициативу полиции. Однако когда проект вступит в законную силу - неизвестно. Его должны еще несколько раз рассмотреть и обсудить на очередных заседаниях.

Напомним, что в 2017 году на федеральном уровне хотели внести законопроект о сокращении данного расстояния до 50 метров. Однако минздрав РФ не поддержал эту предложение.

ИСТОЧНИК KP.RU