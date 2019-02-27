2019-02-27T14:27:30+03:00
Происшествия

Житель Оричей избил сожителя дочери за то, что тот не хотел платить за «коммуналку»

За удары гвоздодером его на полгода отправят в колонию
Евгений ДЕМИХОВ
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За избиение сожителя дочери мужчину отправят в колониюЗа избиение сожителя дочери мужчину отправят в колониюФото: Анатолий ЖДАНОВ
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37-летний мужчина потребовал от молодого человека, с которым жила дочь, совместно оплачивать услуги ЖКХ. Тот отказался. Из-за этого они начали ссориться.

- Мужчина несколько раз руками ударил молодого человека, а потом схватил гвоздодер, - сообщили в прокуратуре Кировской области. - Он бил по голове и телу, причинив повреждения, повлекшие вред здоровью средней тяжести.

Как выяснилось, ранее 37-летний мужчина уже был не раз судим за кражи. В этот раз на него завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Суд признал мужчину виновным. Его отправят на полгода в колонию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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