Житель Оричей избил сожителя дочери за то, что тот не хотел платить за «коммуналку»
За удары гвоздодером его на полгода отправят в колонию
За избиение сожителя дочери мужчину отправят в колониюФото: Анатолий ЖДАНОВ
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37-летний мужчина потребовал от молодого человека, с которым жила дочь, совместно оплачивать услуги ЖКХ. Тот отказался. Из-за этого они начали ссориться.
- Мужчина несколько раз руками ударил молодого человека, а потом схватил гвоздодер, - сообщили в прокуратуре Кировской области. - Он бил по голове и телу, причинив повреждения, повлекшие вред здоровью средней тяжести.
Как выяснилось, ранее 37-летний мужчина уже был не раз судим за кражи. В этот раз на него завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Суд признал мужчину виновным. Его отправят на полгода в колонию.
ИСТОЧНИК KP.RU