2019-02-27T11:27:28+03:00
Происшествия

Кировчанин разбил дверь кинотеатра «Дружба»

Ущерб составил 60 тысяч рублей
Александр ЧАРУШИН
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Росгвардейцы задержали злоумышленника. Фото: Данил АЛЬГИНРосгвардейцы задержали злоумышленника. Фото: Данил АЛЬГИН
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В пятницу, 22 февраля, на пульт полиции поступил сигнал «тревога» из кинотеатра «Дружба». Прибывшие на место росгвардейцы увидели разбитую входную дверь. По словам администратора кинотеатра, это сделал один из посетителей «Дружбы». Ущерб составил почти 60 тысяч рублей.

- В соседнем дворе был обнаружен молодой человек, схожий по приметам с дебоширом, - рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Кировской области. - Администратор кинотеатра опознала его. Вскоре кировчанина передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Кирове были ограблены салон мобильной связи и офис микрофинансовой организации. Оба преступления, как выяснилось, совершил житель Пермского края: он заходил в помещения с ножом в руках, угрожал менеджерам и похищал деньги. Мужчину уже удалось задержать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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