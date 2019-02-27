2019-02-27T10:32:01+03:00
Происшествия

Рабочие сбросили снег с крыши прямо на кировчанку

В зоне опасных работ не было никаких ограждений
Александр ЧАРУШИН
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ЧП произошло во время очистки крыши дома на ул. Комсомольской, 19ЧП произошло во время очистки крыши дома на ул. Комсомольской, 19Фото: Артем КИЛЬКИН
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Вчера еще одна кировчанка пострадала от падения снега с крыши жилого дома. ЧП произошло на ул. Комсомольской, 19. Установлено, что коммунальщики начали чистить крышу дома от снега и не выставили никаких ограждений, предупреждающих об опасности. В итоге снежная масса упала на прохожую женщину. К счастью, серьезных травм она не получила, госпитализация ей не потребовалась.

- Каждый такой случай будет разбираться отдельно, в том числе с привлечением прокуратуры, - сообщает пресс-служба города Кирова. - В списке УК, в работе которых обнаружены нарушения, числятся «Актив-комфорт», ООО «АКОР», ООО «УЖХ», ООО «Лянгасово», «Вятка-Уют», Вятская управляющая компания и УК Вересники. Штраф за нарушение зимнего содержания жилых домов составляет от 50 до 200 тысяч рублей.

Власти предлагают выписывать штрафы не на саму компанию, а на конкретное должностное лицо - директора, мастера или инженера. Тогда за нарушения им придется платить из своего кармана, это станет стимулом к нормальной работе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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