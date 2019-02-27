2019-02-27T11:22:54+03:00
Происшествия

Кировчанка полгода покупала алкоголь вместо еды и одежды детям

Возбуждено уголовное дело
Александр ЧАРУШИН
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Старшему ребенку 7 лет, младшему - 4Старшему ребенку 7 лет, младшему - 4Фото: Алексей ФОКИН
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Жительницу Лузского района Кировской области обвиняют в жестоком обращении с несовершеннолетними. Известно, что в мае-ноябре 2018 года женщина ненадлежащим образом исполняла обязанности по воспитанию своих 4-летнего и 7-летнего детей. Она не следила за их здоровьем, не покупала нужные продукты и одежду - вместо этого женщина злоупотребляла алкоголем, в том числе и на глазах у малышей.

- Об этом ЧП стало известно органам опеки, - сообщает прокуратура Кировской области. - Прокурорская проверка подтвердила эти факты, детей у женщины уже забрали. Возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего с жестоким обращением». Расследование продолжается.

Ранее в Уржуме молодую пару лишили родительских прав и увезли от них троих детей: малыши голодали и спали на одной кровати.

ИСТОЧНИК KP.RU

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