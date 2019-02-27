В Кирове загорелись две иномарки: огонь уничтожил одну из машин
Во вторник, 26 февраля, в Кирове горели две машины. Первое ЧП случилось в полночь на ул. Подгорной, 15. Автомобиль Lifan X50 загорелся прямо во время стоянки, предположительно, из-за короткого замыкания электрического оборудования. В итоге Lifan сгорел полностью, ущерб от ЧП составил 200 тысяч рублей. Этот пожар не тушился, спасателей на место не вызывали.
- Второй случай произошел в Лянгасово, на ул. Спортивной, - сообщает ОНДПР по городу Кирову. - В 10.49 часов утра во время стоянки загорелся автомобиль «Рено Логан». Причиной пожара стала тряпка, оставленная под капотом машины. В итоге обгорели пластиковые детали в моторном отсеке. Ориентировочный ущерб - 25 тысяч рублей. На месте ЧП работали 8 спасателей.
Напомним, несколько дней назад в Первомайском на пожаре погиб трехлетний мальчик. Следователи утверждают, что причиной трагедии могла стать непотушенная одним из родителей сигарета.
ИСТОЧНИК KP.RU