В Кирове загорелись две иномарки: огонь уничтожил одну из машин

СЕГОДНЯ 08:59 2019-02-27T11:17:41+03:00

Один пожар произошел в полночь, другой - утром. Фото: архив ГУ МЧС России по Кировской области

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Во вторник, 26 февраля, в Кирове горели две машины. Первое ЧП случилось в полночь на ул. Подгорной, 15. Автомобиль Lifan X50 загорелся прямо во время стоянки, предположительно, из-за короткого замыкания электрического оборудования. В итоге Lifan сгорел полностью, ущерб от ЧП составил 200 тысяч рублей. Этот пожар не тушился, спасателей на место не вызывали.

- Второй случай произошел в Лянгасово, на ул. Спортивной, - сообщает ОНДПР по городу Кирову. - В 10.49 часов утра во время стоянки загорелся автомобиль «Рено Логан». Причиной пожара стала тряпка, оставленная под капотом машины. В итоге обгорели пластиковые детали в моторном отсеке. Ориентировочный ущерб - 25 тысяч рублей. На месте ЧП работали 8 спасателей.

Напомним, несколько дней назад в Первомайском на пожаре погиб трехлетний мальчик. Следователи утверждают, что причиной трагедии могла стать непотушенная одним из родителей сигарета.

ИСТОЧНИК KP.RU