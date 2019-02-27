17-летний кировчанин пропал без вести

СЕГОДНЯ 08:42 2019-02-27T11:15:14+03:00

Если вы знаете, где находится подросток, сообщите об этом в полицию или волонтерам. Фото: vk.com/ornkirov

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17-летний житель города Орлова Александр Плетнев пропал без вести. В последний раз подростка видели 25 февраля, с тех пор он не выходит на связь. Отметим, что ранее Александр уже пропадал на несколько дней, но его удавалось найти. Волонтеры отряда по розыску несовершеннолетних «Первый» вновь разместили в соцсетях ориентировку на поиск молодого человека.

- Александр ростом до 180 сантиметров, среднего телосложения, - указано в ориентировке. - У него темно-русые волосы и карие глаза. Александр был одет в черную куртку, черные брюки и черно-белые кроссовки.

8(800)350-76-25, 02 или 102 - сообщите любые данные о пропавшем подростке.

ИСТОЧНИК KP.RU