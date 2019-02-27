17-летний кировчанин пропал без вести
17-летний житель города Орлова Александр Плетнев пропал без вести. В последний раз подростка видели 25 февраля, с тех пор он не выходит на связь. Отметим, что ранее Александр уже пропадал на несколько дней, но его удавалось найти. Волонтеры отряда по розыску несовершеннолетних «Первый» вновь разместили в соцсетях ориентировку на поиск молодого человека.
- Александр ростом до 180 сантиметров, среднего телосложения, - указано в ориентировке. - У него темно-русые волосы и карие глаза. Александр был одет в черную куртку, черные брюки и черно-белые кроссовки.
8(800)350-76-25, 02 или 102 - сообщите любые данные о пропавшем подростке.
ИСТОЧНИК KP.RU