Агенты Болливуда не взяли «безумных шляпников» на съемки фильма

26 Февр. 22:40 2019-02-26T22:40:27+03:00

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Путешественники из Вятских Полян продолжают экспедицию по Непалу. Во время своей поездки Олег Уваров и Валерий Смолюк планировали поучаствовать в съемках индийского фильма. Однако «безумным шляпникам» пришел отказ от агентов Болливуда. Предпринимателям сообщили, что для ближайших съемок им требуются молодые люди до 27 лет, однако в следующем году у коллекционеров может появиться шанс.

- Нас, как студентов театрального училища, вежливо попросили прийти в следующем году, - пошутили жители Вятских Полян. - Мы - ребята настойчивые, упрямые, возьмем и приедем следующей зимой.

А вот по-настоящему расстроила путешественников новость о смерти Хагендры Тапа Магара. Участники экспедиции «Hat Master» мечтали встретиться с одним из самых маленьких людей мира, но не успели.

Также «охотников за шляпами» озадачила и еще одна проблема - местные банкоматы отказываются выдавать деньги. А средства для приобретения экспонатов для «Музея Шляп» требуются всегда.

Несмотря на неприятности путешественники за прошедшие дни экспедиции осуществили важную миссию. Жители Вятских Полян помогли выбрать место для строительства буддистского храма.

- После встречи с Юлией Андросовой в Катманду, СМИ активно писали о нашей готовности помочь российско-непальским организациям в выборе наиболее подходящего места для строительства буддистского храма, - пояснили предприниматели. - Однако, некоторые прочитали между строк еще и новость о нашем намерении этот храм построить. Так вот, еще раз официально заявляем, наша миссия заключалась только в выборе площадки. Больше всего нам понравился участок рядом с центральным каналом, искусственным озером, по соседству с непальским, французским и немецким храмами.

Напомним, что Лумбини считается родиной Будды. Для его последователей это место является святыней.

ИСТОЧНИК KP.RU