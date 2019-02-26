На федеральной дороге «Вятка» от лобового столкновения иномарок погиб водитель

СЕГОДНЯ 17:49 2019-02-26T17:55:14+03:00

Виновник ДТП скончался на месте. Фото: УГИБДД России по Кировской области

Пассажиры автомобилей получили травмы, их не госпитализировали

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В Мурашинском районе произошло смертельное ДТП. Сегодня, 26 февраля 2019 года, в 9.20, на 474-м километре автодороги «Вятка» столкнулись две иномарки.

«Рено Меган» выехал на встречную полосу, несмотря на запрещающий обгон знак. Из-за маневра иномарка врезалась в «Фольксваген Тигуан». В результате аварии водитель «Рено» погиб. Пассажиры обоих автомобилей получили травмы, но от госпитализации отказались.

По факту ДТП проводится проверка: выясняются причины и обстоятельства ДТП. На месте работали сотрудники полиции и спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU