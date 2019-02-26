В Кирове за неделю вывезли 73 000 кубометров снега

СЕГОДНЯ 17:13 2019-02-26T17:20:39+03:00

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Подрядные организации отчитались перед главой администрации города Кирова о проведенных работах по уборке снега. Так, за неделю, 18-24 февраля, с улиц города Кирова вывезли 73 тысячи кубометров снега. Несмотря на совмещенные выходные и праздники, 23 и 24 февраля на улицы города выехало 111 единиц снегоуборочной техники и вышло 145 человек. За эти дни подрядчики вывезли на снежные полигоны 10 994 кубометра снега.

Отмечу, что графики снеговывоза в целом соблюдаются, - сообщил и.о. директора управления дорожной и парковой инфраструктуры Алексей Ишутинов. - Однако иногда нам приходится «перебрасывать» технику на другие участки, в том числе - в сельские территории на грунтовые дороги, которые при потеплении становятся непроезжими, похожими на снежную «кашу», поэтому проводим их расчистку и вне графика.

Несмотря на внеплановые изменения расписания, все объекты были расчищены от снега.

Кроме того, в начале прошлой недели в администрации города заявили, что все мешающие очистке улиц автомобили будут не эвакуированы, а переставлены в более удобное место. Так, за неделю подрядчики передвинули сто легковушек и два грузовика.

В первый день этой рабочей недели снег вывозили на улицах Некрасова, Казанской, Орловской, 65-летия Победы, Азина, Красина, Сурикова, МОПРа, Циолковского, Кутшо, Хлебозаводском проезде и Октябрьском проспекте.

ИСТОЧНИК KP.RU