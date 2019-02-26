Кировские сотрудники ФСБ «накрыли» бизнес вьетнамских лже-медиков

СЕГОДНЯ 16:34 2019-02-26T16:34:01+03:00

Вьетнамские «врачи» обманули более 1500 кировчан. Фото скриншот из видео оперативной съемки УФСБ по Кировской области

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Долгое время на юго-западе Кирова работал «Медицинский центр доктора Чана», где горожан лечили специалисты из Вьетнама от мыслимых и немыслимых недугов. В списке процедур значились нетрадиционные методы: иглоукалывание, лечение пиявками и улитками. Правда, люди в белых халатах, которые активно поправляли здоровье кировчан, к медицине не имели никакого отношения - у них не было ни соответствующего образования, ни лицензии. При этом за свои услуги они просили солидное вознаграждение.

Неизвестно сколько бы проработало учреждение, если не сотрудники УФСБ, которые пресекли его деятельность.

Оказалось, что салон нетрадиционной медицины открыли бывшие супруги Чан, уроженцы Вьетнама.

Под видом квалифицированного медицинского работника Валентина Чан входила в доверие клиентов, проводила платные осмотры пациентов (к слову стоимость первичного осмотра составляла 800 рублей), ставя им заведомо ложные диагнозы о наличии заболеваний, а затем побуждала их к прохождению в лечебных целях платного курса рефлексотерапии, стоимость которого достигала нескольких тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Кировской области. - Бывший супруг Чан Ван Нам проводил «лечебный» курс процедур иглоукалывания.

Клиентами медцентра числились более 1500 человек. Сотрудники УФСБ изъяли карты, где указаны дата приема и его стоимость. Также изъяты лекарства, отпускающиеся по рецепту врача, часть препаратов была просрочена.

По месту проживания Чан изъяты денежные средства в размере более 350 000 рублей.

По факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину». Фигурантом предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.

ВАЖНО

Правоохранители ищут пострадавших от деятельности мошенников, которые пользовались услугами «Медицинского центра доктора Чана». Просьба обратиться по телефонам: 378-818, 378-827.

ИСТОЧНИК KP.RU