80 дополнительных поездов дальнего следования будут пущены в праздничные дни марта

СЕГОДНЯ 15:49 2019-02-26T17:21:55+03:00

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В честь праздника 8 Марта и массового желания людей отметить его в других городах, РЖД пустит дополнительные поезда. 80 составов будет курсировать через Киров. Они охватят одиннадцать основных маршрутов.

Предположительно, самый высокий пассажиропоток придется на 7, 8 и 10 марта. Поэтому в эти дни через Киров будут курсировать доппоезда следующим сообщением: из Москвы в Санкт-Петербург, Казань, Белгород, Киров, Курск, из северной столицы поезда будут отправляться в Москву, Казань, Курск и Ярославль, также будут добавлены и рейсы Ростов-на-Дону – Адлер, Ростов-на-Дону – Кисловодск.

Если данные маршруты будут востребованы, и людям не будет хватать билетов, то РЖД добавит в расписание еще несколько поездов или присоединит дополнительные вагоны к уже сформированным составам.

ИСТОЧНИК KP.RU