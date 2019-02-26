Кировский таксист перечислил «клиенту» 36 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:02 2019-02-26T15:02:27+03:00

Мошенник попросил увезти его в аэропорт, а перед этим пополнить счет телефона

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Водитель решил выполнить не только заказ мужчины, но еще и его просьбу положить денег на телефон. «Клиент» попросил перечислить деньги на три разных номера. Он пообещал, что при личной встрече вернет все 36 тысяч рублей.

- Потерпевший рассказал, что согласился выполнить эту просьбу, - сообщили в УМВД России по Кировской области. - Как выяснилось позднее, никакого клиента не существовало, а таксиста обманул мошенник. Все номера телефонов, на которые был совершен перевод, зарегистрированы в Краснодарском крае.

Сейчас полицейские ищут подозреваемого.

Напомним, что это не единственный случай дистанционного мошенничества за последнее время. Недавно жительница Вятских Полян перечислила мошенникам почти миллион рублей, когда те предложили вложиться ей в финансовую пирамиду.

ИСТОЧНИК KP.RU