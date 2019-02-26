Кировчанин за 10 дней доедет до Полярного круга на мотоцикле

СЕГОДНЯ 12:50 2019-02-26T12:50:45+03:00

Конечной точкой маршрута станет Нарьян-Мар, до которого еще не добирались мотопробеги

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Сегодня утром кировчанин Илья Сабанцев отправился за Полярный круг на мотоцикле. Конечной точкой пробега станет город Нарьян-Мар, путешественник планирует добраться туда за 10 дней. Этот мотопробег уникален тем, что в нем участвует всего один человек с группой поддержки - двух человек на машине сопровождения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="720" src="https://www.kirov.kp.ru/video/embed/694107" frameborder="0"></iframe> Кировчанин отправился за Полярный круг на мотоцикле.Вмдео: предоставлено героем публикации! другой источник

- Попасть в Нарьян-Мар по земле можно только зимой, по организованным переправам, - рассказывает сам Илья Сабанцев. - Еще ни один мотоциклист не достигал этой точки ни зимой, ни летом. Попытки были, но победой они не увенчались. Другие маршруты, оканчивающиеся за Полярным кругом, доступны к проезду и летом - они не столь интересны.

Протяженность мотопробега составит 3 000 километров. Сегодня, около 12.30 часов, Илья уже преодолел первые 250 километров.

- Пьем чай, связи нет, фото потом, - написал Илья Сабанцев на своей странице в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU