2019-02-26T12:07:09+03:00
Происшествия

В Омутнинске осужден организатор азартных игр

Он заплатит штраф 50 тысяч рублей
Алена ЗАЙЦЕВА
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Следователям удалось доказать, что прибыли организатор получил всего 20 тысяч рублей. Фото: УФСБ России по Кировской областиСледователям удалось доказать, что прибыли организатор получил всего 20 тысяч рублей. Фото: УФСБ России по Кировской области
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Суд вынес приговор жителю Омутнинска – за организацию азартных игр на территории района он заплатит 50 тысяч штрафа. Причем, в сам зал игровых автоматов, замаскированных по бинарные опционы, сотрудники ФСБ нагрянули еще в мае прошлого года. На 39-летнего жителя районног центра завели уголовное дело. Напомним, что организация азартных игр на территории России с 2009 года запрещена, кроме игорных зоны на территории Республики Крым, Алтайского края, Приморского края, Калининградской области, а также на границе Краснодарского края и Ростовской области.

- В ходе расследования уголовного дела по местам жительства обвиняемого с участием сотрудников регионального УФСБ были проведены обыски, в ходе которых была изъята документация, - сообщает СУ СК РФ по Кировской области. - Изъято игровое оборудование. После предъявления обвиняемому доказательств его противоправной деятельности, он дал признательные показания. Установлено, что в ходе осуществления противоправной деятельности обвиняемый извлек доход в сумме не более 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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