2019-02-26T12:01:20+03:00
Общество

В Кирове пройдет хоккейный турнир памяти Романа Ердякова

Соревнования, посвященные герою-десантнику, пройдут в спорткомплексе «Союз»
Евгений ДЕМИХОВ
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В юношестве герой увлекался хоккеем. Фото: 6vdv.ruВ юношестве герой увлекался хоккеем. Фото: 6vdv.ru
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1 марта 2019 года среди юношей 2003-2003 года рождения пройдет областной турнир по хоккею. Соревнования посвятят памяти кировского десантника Романа Ердякова, который погиб при выполнении боевого задания в Аргунском ущелье.

- В школьные годы герой увлекался хоккеем, - рассказали в администрации города Кирова. - В армии он отслужил чуть больше года, после чего молодого человека отправили в Чечню.

Соревнования будут проходить в спорткомплексе «Союз». В них примут участие команда из Кирова, Кирово-Чепецка и Юрьи.

Расписание матчей:

1. «Союз 04» – «Олимпия» - 10.15-11.30;

2. «Союз» – «Движение» - 11.45-13.00;

3. Матч за 3-4 место - 13.15-14.30;

4. Финал - 14.45-16.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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