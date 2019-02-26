В Кирове пройдет хоккейный турнир памяти Романа Ердякова
1 марта 2019 года среди юношей 2003-2003 года рождения пройдет областной турнир по хоккею. Соревнования посвятят памяти кировского десантника Романа Ердякова, который погиб при выполнении боевого задания в Аргунском ущелье.
- В школьные годы герой увлекался хоккеем, - рассказали в администрации города Кирова. - В армии он отслужил чуть больше года, после чего молодого человека отправили в Чечню.
Соревнования будут проходить в спорткомплексе «Союз». В них примут участие команда из Кирова, Кирово-Чепецка и Юрьи.
Расписание матчей:
1. «Союз 04» – «Олимпия» - 10.15-11.30;
2. «Союз» – «Движение» - 11.45-13.00;
3. Матч за 3-4 место - 13.15-14.30;
4. Финал - 14.45-16.00.
ИСТОЧНИК KP.RU