2019-02-26T11:43:25+03:00
Происшествия

В Подосиновском районе местный депутат фиктивно прописал двух армян в своем доме

Мигранты приехали в страну в 2018 году и сразу же обратились за помощью к представительнице местных властей
Елизавета Захарова
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В Подосиновском районе мигранты по документам проживали в нежилом депутатском доме, а по факту - в другом местеВ Подосиновском районе мигранты по документам проживали в нежилом депутатском доме, а по факту - в другом местеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В отношении депутат Подосиновской поселковой Думы возбудили уголовное дело. Женщина фиктивно зарегистрировала двух мигрантов в своем доме, а после отправила их жить в другое место. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета по Кировской области.

Как выяснило следствие, два гражданина Армении приехали в Подосиновский район в 2018 году. По закону они должны были обратиться в миграционную службу для регистрации и постановки на учет. Однако, мужчины обратились к депутату поселковой Думы. Она тут же согласилась и пообещала зарегистрировать их в своем доме, который, к слову, не пригоден для жилья. Женщина, подготовив пакет необходимых документов, зарегистрировала армянских гостей в отделении по вопросам миграции. До сих пор мигранты зарегистрированы в депутатском доме, а проживают совершенно в ином месте.

В отношении депутата Подосиновской поселковой думы возбудили уголовное дело по ст. 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация иностранного гражданина по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации». Женщине грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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