В Подосиновском районе местный депутат фиктивно прописал двух армян в своем доме
В отношении депутат Подосиновской поселковой Думы возбудили уголовное дело. Женщина фиктивно зарегистрировала двух мигрантов в своем доме, а после отправила их жить в другое место. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета по Кировской области.
Как выяснило следствие, два гражданина Армении приехали в Подосиновский район в 2018 году. По закону они должны были обратиться в миграционную службу для регистрации и постановки на учет. Однако, мужчины обратились к депутату поселковой Думы. Она тут же согласилась и пообещала зарегистрировать их в своем доме, который, к слову, не пригоден для жилья. Женщина, подготовив пакет необходимых документов, зарегистрировала армянских гостей в отделении по вопросам миграции. До сих пор мигранты зарегистрированы в депутатском доме, а проживают совершенно в ином месте.
В отношении депутата Подосиновской поселковой думы возбудили уголовное дело по ст. 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация иностранного гражданина по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации». Женщине грозит до трех лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU