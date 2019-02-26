2019-02-26T11:43:22+03:00
Общество

Сын экс-главы Афанасьевского района разбился в ДТП в Пермском крае

Он ехал с матерью в сторону Кировской области
Евгений ДЕМИХОВ
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В ДТП погиб сын бывшего муниципального служащего. Фото: ГУ МВД России по Пермскому краюВ ДТП погиб сын бывшего муниципального служащего. Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю
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В воскресенье, 24 февраля около 11 часов утра на трассе Киров-Пермь «Тойота Лэнд Крузер» столкнулась с грузовиком. Водитель внедорожника получил смертельную травму, он скончался в машине «скорой». ДТП произошло на 918 километре дороги в Сивинском районе.

- По предварительным данным, водитель выехал на полосу встречного движения, - сообщили в ГИБДД УМВД России по Пермскому краю. - В результате произошло столкновение с грузовым автомобилем «Вольво».

Как выяснилось, в машине была мать погибшего. Ее доставили в больницу с переломами.

Жители Афанасьево утверждают, что за рулем внедорожника был 33-летний сын бывшего главы района Василия Черанева, который на протяжении шести лет занимался незаконным бизнесом, используя свое положение. Он, будучи муниципальным служащим, руководил двумя фирмами, оформленными на его сына и дочь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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