Сын экс-главы Афанасьевского района разбился в ДТП в Пермском крае

СЕГОДНЯ 11:43 2019-02-26T11:43:22+03:00

Он ехал с матерью в сторону Кировской области

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В воскресенье, 24 февраля около 11 часов утра на трассе Киров-Пермь «Тойота Лэнд Крузер» столкнулась с грузовиком. Водитель внедорожника получил смертельную травму, он скончался в машине «скорой». ДТП произошло на 918 километре дороги в Сивинском районе.

- По предварительным данным, водитель выехал на полосу встречного движения, - сообщили в ГИБДД УМВД России по Пермскому краю. - В результате произошло столкновение с грузовым автомобилем «Вольво».

Как выяснилось, в машине была мать погибшего. Ее доставили в больницу с переломами.

Жители Афанасьево утверждают, что за рулем внедорожника был 33-летний сын бывшего главы района Василия Черанева, который на протяжении шести лет занимался незаконным бизнесом, используя свое положение. Он, будучи муниципальным служащим, руководил двумя фирмами, оформленными на его сына и дочь.

ИСТОЧНИК KP.RU