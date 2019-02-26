В Кирове пьяный вор не мог выбраться из квартиры, поэтому позвонил хозяйке жилища

СЕГОДНЯ 10:42 2019-02-26T11:02:30+03:00

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42-летняя кировчанка была в гостях у друзей, когда ей позвонил знакомый. Мужчина не мог выбраться из ее квартиры. Конечно же, женщина незамедлительно поехала «на выручку». Для подмоги она вызвала наряд полиции.

- Выяснилось, что 22 февраля мужчина залез в квартиру кировчанки через чердак, - рассказали в УМВД России по Кировской области. - Там он нашел спиртное, употребил его, а выбраться тем же путем не смог: помешало алкогольное опьянение. Через дверь выйти тоже не получалось, потому что она была закрыта на ключ.

Мужчина признался, что уже проникал в жилище тем же путем. В прошлый раз он «прихватил» два золотых кольца стоимостью 16 тысяч рублей, пропажу которых хозяйка не обнаружила.

Сейчас подозреваемый под подпиской о невыезде. На него завели дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU