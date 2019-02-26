Отмечая День защитника Отечества, два чепчанина побили друг друга и сломали в кафе мебель и посуду

СЕГОДНЯ 10:37 2019-02-26T11:01:24+03:00

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В Кирово-Чепецке два местных жителя отмечали мужской праздник в кафе. Но, как это часто бывает, между выпившими людьми возник конфликт. Мужчины начали драться. Во время бойни они разбили посуду, сломали мебель. Сотрудники заведения сразу после начала драки нажали «тревожную кнопку». На место происшествия около полудня приехал наряд вневедомственной охраны Росгвардии.

За день до этого, 23 февраля, около полуночи, произошла драка в развлекательном центре Кирова. Шесть посетителей центра на улице Воровского внезапно начали выяснять отношения между собой. Сотрудники РЦ вызвали росгвардейцев. Прибыв на место происшествия, силовики разняли нарушителей и вызвали скорую помощь: некоторые участники драки получили травмы.

В эту ночь подобное ЧП произошло и в баре на улице Павла Корчагина. Там выясняли отношения четыре девушки. Выпив, они поссорились и начали друг друга избивать.

Всех дебоширов, буянивших в эти выходные, сотрудники Росгвардии задержали и передали полицейским для дальнейшего выяснения обстоятельств.

ИСТОЧНИК KP.RU