В Кирове выбрали третьего победителя конкурса «Мастер парковки»
Мэрия ждет водителя, который поставил свое авто прямо на дороге напротив таблички «Въезд не загораживать». Владельца вишневого «Мицубиши Лансер» признали несомненным победителем в конкурсе «Мастер парковки», объявленным сити-менеджером Ильей Шульгиным.
- Подрядчики ежедневно присылают фотографии автомобилей, которые преграждают путь спецтехнике и мешают вывозу ТКО, - сообщили в администрации города Кирова. - Напоминаем, что «победителей» ждут в мэрии для вручения «награды» - сушеной крапивы.
По мнению сити-менеджера, самые вопиющие случаи должны быть отмечены. Сушеная крапива подойдет для этого как нельзя лучше: она жжет так же, как жгут мастера парковки.
Кстати, еще ни один «победитель» не приехал в администрацию за призом.
ИСТОЧНИК KP.RU