В Кирове выбрали третьего победителя конкурса «Мастер парковки»

СЕГОДНЯ 10:25 2019-02-26T10:36:40+03:00

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Мэрия ждет водителя, который поставил свое авто прямо на дороге напротив таблички «Въезд не загораживать». Владельца вишневого «Мицубиши Лансер» признали несомненным победителем в конкурсе «Мастер парковки», объявленным сити-менеджером Ильей Шульгиным.

- Подрядчики ежедневно присылают фотографии автомобилей, которые преграждают путь спецтехнике и мешают вывозу ТКО, - сообщили в администрации города Кирова. - Напоминаем, что «победителей» ждут в мэрии для вручения «награды» - сушеной крапивы.

По мнению сити-менеджера, самые вопиющие случаи должны быть отмечены. Сушеная крапива подойдет для этого как нельзя лучше: она жжет так же, как жгут мастера парковки.

Кстати, еще ни один «победитель» не приехал в администрацию за призом.

ИСТОЧНИК KP.RU