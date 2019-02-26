2019-02-26T07:21:52+03:00
Здоровье

На лечение двухлетней кировчанки, больной раком, необходимо 23,2 миллиона рублей

Ребенок за полгода пережил шесть химиотерапий, сейчас девочка проходит процедуру трансплантации костного мозга
Елизавета Захарова
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Юная кировчанка отчаянно борется за свою жизнь, но без вашей помощи ее шансы уменьшаются. Фото: vk.com/dasha_tselishevaЮная кировчанка отчаянно борется за свою жизнь, но без вашей помощи ее шансы уменьшаются. Фото: vk.com/dasha_tselisheva
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Двухлетняя Даша Целищева восемь месяцев борется со страшной болезнью - онкологией. Летом 2018 года у этого маленького существа обнаружили в животе опухоль и поставили диагноз: нейоробластома четвертой степени.

С августа девочка активно лечится в российских клиниках. За это время она пережила шесть курсов химиотерапии. У Даши удалила воспаленную часть почки. Сейчас она находится на сложнейшей и болезненной процедуре - трансплантацию костного мозга. В апреле ей назначили лучевую терапию (лечение больного места с помощью ионизирующей радиации).

Несмотря на то, что для Даши нашелся донор костного мозга, девочка находится в огромной опасности. После многочисленных химиотерапий у ребенка ослаблен иммунитет. Его практически не осталось, чтобы защитить Дашу от многочисленных угроз внешнего мира. И к сожалению, в России нет возможности исправить эту ситуацию: при лечении нейробластомы необходимо провести иммунотерапию, для которой в нашей стране нет сертифицированных препаратов.

Даше могут провести данную операцию во многих мировых странах. Но откликнулась на беду ребенка лишь Университетская клиника города Грайфсвальд в Германии. На лечение в этой больнице необходимо 23 222 100 рублей. У обычной кировской семьи такой суммы просто нет.

Отец и мама девочки просят о помощи: чтобы восстановить иммунитет дочери немецкая клиника выставила неподъемный для семьи счет. Фото:vk.com/dasha_tselisheva

Отец и мама девочки просят о помощи: чтобы восстановить иммунитет дочери немецкая клиника выставила неподъемный для семьи счет. Фото:vk.com/dasha_tselisheva

Родители девочки начали сбор денег на немецкое лечение своей Душеньки. В группе в социальных сетях они попросили неравнодушных людей помочь спасти маленького ребенка и прислать, кто сколько может. За первый день было собрано порядка 95 тысяч рублей. Но осталось в разы больше…

Если вы хотите помочь Даше прожить счастливую беззаботную жизнь, то зайдите в ее персональную группу и переведите любую денежную сумму на счет родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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