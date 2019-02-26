Погода в Кирове: арктическое похолодание и метели

СЕГОДНЯ 06:51 2019-02-26T06:51:43+03:00

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По данным портала «Любительская метеорология в Кирове», конец календарной зимы и начало весны не означают, что в регион придет тепло. Эта неделя будет морозной и снежной.

26 февраля ночью температура воздуха будет -2…-7 градусов цельсия, а при ясной погоде и вовсе -11. Днем станет теплее: -0…-5 градусов Цельсия. Ветер западный и юго-западный со скоростью 1-6 метров в секунду, местами порывы до 11 м/с. Во вторник будет идти снег.

Уже 27 февраля вновь вернутся морозы. Ночная температура воздуха может достигать отметки -22 градуса Целься, при прояснениях -27. Днем потеплеет на семь-десять градусов: столбик термометра будет колебаться между десятью и пятнадцатью градусами ниже ноля. Среда преимущественно пройдет без осадков. Скорость ветра будет 8-11 метров в секунду.

Такая же погода будет и в четверг. Ночью температура воздуха составит 17-22 градуса ниже ноля. Днем -7...-12. Возможны снегопады и метели. Скорость порывов ветра будет достигать 12 метров в секунду.

Первый день весны, к сожалению, будет очень похож на конец февраля: ночная температура воздуха будет находится в пределах -7…-12 градусов Цельсия. Дневная: -2…-7 градусов. Кратковременный снег и небольшой ветер, с порывами ветра до 6 метров в секунду.

А вот выходные будут очень ветряными. В ночь субботы скорость порывов ветра будет достигать 12 метров в секунду, а днем до 15. При этом воздух будет прогрет до -6 градусов Цельсия.

В воскресенье, 3 марта, ветер чуть успокоится: его скорость не будет превышать 13 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет -17…-23 градуса Цельсия. Днем: -7…-12 градусов. Порывы ветра до 11-13 метров в секунду.

Также отметим, что если оставшиеся три дня февраля будут такими же снежными, тогда этот последний месяц зимы по количеству выпавших осадков побьет рекорд с 2002 года. 17 лет назад в области за весь февраль выпало 75 мм осадков, а в этом году, не учитывая последних дней, 59. Хотя для самого сухого месяца в году характерен показатель в 34 мм осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU