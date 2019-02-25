2019-02-25T19:15:27+03:00
Происшествия

Опубликованы фотографии с места смерти трехлетней кировчанки

Девочка умерла в запертой на несколько дней квартире
Мария Петрова
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На кадрах видно, что девочка жила в антисанитарных условиях. Фото: Telegram-канал «Следак шепнул» @sledak_shepnulНа кадрах видно, что девочка жила в антисанитарных условиях. Фото: Telegram-канал «Следак шепнул» @sledak_shepnul
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В Telegram-канале «Следак шепнул» опубликованы кадры с места смерти трехлетней девочки. Напомним, тело маленькой кировчанки было найдено в среду, 20 февраля. Девочка несколько дней находилась одна без еды и воды в запертой квартире, ела стиральный порошок.

В сети появились кадры с места смерти трехлетней кировчанки.Видео: Интернет-ресурс «Следак шепнул» @sledak_shepnul

В разговоре с корреспондентом «Комсомолки» соседи семьи Корчемкиных (фамилия изменена - ред.) говорили о том, что сотрудники правоохранительных органов, открыв квартиру, застали в ней бардак.

В СУ СК России по Кировской области рассказали, что мать с ребенком жили в антисанитарных условиях, без необходимого питания и медикаментов. 21-летняя кировчанка не исполняла свои обязанности по воспитанию девочки, с декабря 2016 года ее ни разу не показывали врачам. Кировчанка задумывалась о том, чтобы сдать дочку в интернат.

Маме погибшей девочки назначили психиатрическую судебную экспертизу, чтобы определить ее психическое состояние. Расследование продолжается.

А бабушке малышки помогли собрать более 18 тысяч рублей на прощание с внучкой. На днях кировчанка приступит к организации похорон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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