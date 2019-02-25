Перекрыли полосу: на Кольцова «Сузуки» столкнулась с «Грантой»
ДТП произошло 25 февраля около шести часов вечера. Водитель «Гранты» хотел выехать с парковки около дома на улице Кольцова, 4. Он пересек одну полосу дороги и начал поворачивать налево, не пропустив при этом иномарку. Водителю «Сузуки» пришлось экстренно тормозить.
Это не спасло ситуацию: иномарка врезалась в «Гранту» и повредила ей правую переднюю дверь и крыло.
Машины перегородили одну полосу движения. Пока что движение на этом участке дороги затруднено.
Напомним, 22 февраля в Кирово-Чепецком районе произошло тройное ДТП. Водитель грузовика не справился с управлением и врезался в движущееся перед ним авто. «Сканию» выкинуло на «встречку», где она столкнулась с еще одной иномаркой.
ИСТОЧНИК KP.RU