2019-02-25T18:20:01+03:00
Происшествия

Перекрыли полосу: на Кольцова «Сузуки» столкнулась с «Грантой»

Иномарка врезалась в «Ладу», когда та выезжала с парковки
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
Водитель «Гранты» хотел выехать с парковки, но не пропустил иномаркуВодитель «Гранты» хотел выехать с парковки, но не пропустил иномаркуФото: Евгений ДЕМИХОВ
Изменить размер текста:

ДТП произошло 25 февраля около шести часов вечера. Водитель «Гранты» хотел выехать с парковки около дома на улице Кольцова, 4. Он пересек одну полосу дороги и начал поворачивать налево, не пропустив при этом иномарку. Водителю «Сузуки» пришлось экстренно тормозить.

Это не спасло ситуацию: иномарка врезалась в «Гранту» и повредила ей правую переднюю дверь и крыло.

Машины перегородили одну полосу движения. Пока что движение на этом участке дороги затруднено.

Напомним, 22 февраля в Кирово-Чепецком районе произошло тройное ДТП. Водитель грузовика не справился с управлением и врезался в движущееся перед ним авто. «Сканию» выкинуло на «встречку», где она столкнулась с еще одной иномаркой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Опубликованы фотографии с места смерти трехлетней кировчанки
Будущие юристы из ВятГУ представили вуз на престижном международном конкурсе имени Филипа Джессопа
Во вторник в Кировской области 72 дома останутся без электричества
Филиал Кировэнерго напоминает о необходимости энергосбережения
Ночью в Кирове пьяный бесправник спровоцировал погоню со стрельбой
11 тысяч кировских домохозяйств в прошлом году получили доступ к цифровым сервисам «Ростелекома»
Бабушка погибшей от истощения внучки записала видео-благодарность кировчанам, которые перевели деньги на похороны ребенка
Кировчане через петицию требуют сурового наказания для матери погибшей трехлетней девочки
«Ночевали в подъезде»: пропавших подростков нашли в торговом центре
Прокуратура следит за УК, по вине которой на кировчанку упала снежная глыба
В Пермском крае кировские оперативники задержали вора, скрывавшегося от полиции пять месяцев
Мать погибшей от голода двухлетней девочки не посадили в «одиночку»
СКР: пожар в Первомайском мог случиться из-за курения родителей погибшего ребенка
Рейд по заснеженным крышам Кирова: проверено 300 домов, найдено 270 нарушений
Ранее судимый карманник обокрал трех кировчанок
В кировском магазине продавали контрафактные игрушки
В Даровском из-за неосторожного обращения с огнем погиб молодой человек