Перекрыли полосу: на Кольцова «Сузуки» столкнулась с «Грантой»

СЕГОДНЯ 18:19 2019-02-25T18:20:01+03:00

Водитель «Гранты» хотел выехать с парковки, но не пропустил иномарку Фото: Евгений ДЕМИХОВ

Иномарка врезалась в «Ладу», когда та выезжала с парковки

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ДТП произошло 25 февраля около шести часов вечера. Водитель «Гранты» хотел выехать с парковки около дома на улице Кольцова, 4. Он пересек одну полосу дороги и начал поворачивать налево, не пропустив при этом иномарку. Водителю «Сузуки» пришлось экстренно тормозить.

Это не спасло ситуацию: иномарка врезалась в «Гранту» и повредила ей правую переднюю дверь и крыло.

Машины перегородили одну полосу движения. Пока что движение на этом участке дороги затруднено.

Напомним, 22 февраля в Кирово-Чепецком районе произошло тройное ДТП. Водитель грузовика не справился с управлением и врезался в движущееся перед ним авто. «Сканию» выкинуло на «встречку», где она столкнулась с еще одной иномаркой.

ИСТОЧНИК KP.RU