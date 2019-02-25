2019-02-25T18:17:49+03:00
Недвижимость

Во вторник в Кировской области 72 дома останутся без электричества

Плановое отключение электроэнергии пройдет в Кирове, Нововятске, Большой Субботихе и Макарье
Елизавета Захарова
Поделиться:
Без электричества в регионе на несколько часов останутся более семидесяти домовБез электричества в регионе на несколько часов останутся более семидесяти домовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Завтра, 26 февраля 2019 года, в Кировской области пройдут плановые отключения электроэнергии. Без света останутся дома, как в самом Кирове, так и в районах. Уточняющую информацию об отключениях можно узнать по телефонам: 564-034, 255-977.

В основном отключения пройдут в рабочее врем.

Так, с 8.00 до 16.00, пройдет в домах №№ 22,24,30,32,38,40 по Транспортному проезду, а также в эти часы света не будет и в Большой Субботихе, в домах №№10-20 на улице Пяткинской.

С 8.30 до 17.00 электричества не будет в двадцати домах: на улице Коллективной №№41-51 и на улице 4-ой Пятилетки, №№42-52.

С 9.00 до 12.00 проверка электричества будет идти в тепловом пункте на улице Маршала Конева, 7, города Кирова и в домах 19 и 21 на улице Орджоникидзе, Нововятского района.

С часу дня до четырех вечера электричество перекроют в домах №4 по Сормовской улице, №№1-13 на улице Лесной и №№2-19 на Новой улице в Чистых прудах.

На час раньше работы закончатся на Свердлова, 20 и Проезжей улице, 40 в Макарье.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Опубликованы фотографии с места смерти трехлетней кировчанки
Будущие юристы из ВятГУ представили вуз на престижном международном конкурсе имени Филипа Джессопа
Перекрыли полосу: на Кольцова «Сузуки» столкнулась с «Грантой»
Филиал Кировэнерго напоминает о необходимости энергосбережения
Ночью в Кирове пьяный бесправник спровоцировал погоню со стрельбой
11 тысяч кировских домохозяйств в прошлом году получили доступ к цифровым сервисам «Ростелекома»
Бабушка погибшей от истощения внучки записала видео-благодарность кировчанам, которые перевели деньги на похороны ребенка
Кировчане через петицию требуют сурового наказания для матери погибшей трехлетней девочки
«Ночевали в подъезде»: пропавших подростков нашли в торговом центре
Прокуратура следит за УК, по вине которой на кировчанку упала снежная глыба
В Пермском крае кировские оперативники задержали вора, скрывавшегося от полиции пять месяцев
Мать погибшей от голода двухлетней девочки не посадили в «одиночку»
СКР: пожар в Первомайском мог случиться из-за курения родителей погибшего ребенка
Рейд по заснеженным крышам Кирова: проверено 300 домов, найдено 270 нарушений
Ранее судимый карманник обокрал трех кировчанок
В кировском магазине продавали контрафактные игрушки
В Даровском из-за неосторожного обращения с огнем погиб молодой человек