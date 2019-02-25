Во вторник в Кировской области 72 дома останутся без электричества

СЕГОДНЯ 18:17 2019-02-25T18:17:49+03:00

Без электричества в регионе на несколько часов останутся более семидесяти домов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Завтра, 26 февраля 2019 года, в Кировской области пройдут плановые отключения электроэнергии. Без света останутся дома, как в самом Кирове, так и в районах. Уточняющую информацию об отключениях можно узнать по телефонам: 564-034, 255-977.

В основном отключения пройдут в рабочее врем.

Так, с 8.00 до 16.00, пройдет в домах №№ 22,24,30,32,38,40 по Транспортному проезду, а также в эти часы света не будет и в Большой Субботихе, в домах №№10-20 на улице Пяткинской.

С 8.30 до 17.00 электричества не будет в двадцати домах: на улице Коллективной №№41-51 и на улице 4-ой Пятилетки, №№42-52.

С 9.00 до 12.00 проверка электричества будет идти в тепловом пункте на улице Маршала Конева, 7, города Кирова и в домах 19 и 21 на улице Орджоникидзе, Нововятского района.

С часу дня до четырех вечера электричество перекроют в домах №4 по Сормовской улице, №№1-13 на улице Лесной и №№2-19 на Новой улице в Чистых прудах.

На час раньше работы закончатся на Свердлова, 20 и Проезжей улице, 40 в Макарье.

ИСТОЧНИК KP.RU