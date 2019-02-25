2019-02-25T14:48:15+03:00
Общество

«Ночевали в подъезде»: пропавших подростков нашли в торговом центре

Парни почти двое суток не появлялись дома
Евгений ДЕМИХОВ
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Подростков нашли в одном из торговых центров КироваПодростков нашли в одном из торговых центров КироваФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Ориентировка на 11-летнего Женю Новикова появилась вчера, а вот о пропаже 14-летнего Леши Кривошеина стало известно только сегодня утром, когда его мать обратилась в полицию. Как оказалось, оба мальчишки ушли из своих домов 23 февраля днем.

- Вместе с ними ушел еще один приятель, но на следующий день он вернулся домой, - рассказали в УМВД по Кировской области. - Мальчик рассказал, что втроем они ночевали в подъезде одного из домов города.

Полицейские нашли двух пропавших мальчиков сегодня, 25 февраля, около часа дня в ТРЦ на Юго-Западе Кирова.

По факту исчезновения 11-летнего подростка следственный комитет Кировской области возбудил уголовное дело. Силовики выясняют причины, по которым подросток ушел из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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