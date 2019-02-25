«Ночевали в подъезде»: пропавших подростков нашли в торговом центре
Ориентировка на 11-летнего Женю Новикова появилась вчера, а вот о пропаже 14-летнего Леши Кривошеина стало известно только сегодня утром, когда его мать обратилась в полицию. Как оказалось, оба мальчишки ушли из своих домов 23 февраля днем.
- Вместе с ними ушел еще один приятель, но на следующий день он вернулся домой, - рассказали в УМВД по Кировской области. - Мальчик рассказал, что втроем они ночевали в подъезде одного из домов города.
Полицейские нашли двух пропавших мальчиков сегодня, 25 февраля, около часа дня в ТРЦ на Юго-Западе Кирова.
По факту исчезновения 11-летнего подростка следственный комитет Кировской области возбудил уголовное дело. Силовики выясняют причины, по которым подросток ушел из дома.
ИСТОЧНИК KP.RU