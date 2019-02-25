Прокуратура следит за УК, по вине которой на кировчанку упала снежная глыба

СЕГОДНЯ 13:58 2019-02-25T13:58:38+03:00

У 99 домов, работающих с этой УК, не очищены крыши и дворы Фото: Алена ЗАЙЦЕВА

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Прокуратура взялась за управляющую компанию «Актив-Комфорт», по вине которой 60-летняя кировчанка получила тяжелую травму. ЧП, напомним, произошло вечером 21 февраля у дома на ул. Труда, 66: на женщину упала ледяная глыба с крыши. Теперь прокуроры проверяют соблюдение жилищного законодательства в деятельности «Актив-Комфорта». Отметим, что в управлении этой УК находится 170 жилых домов.

- Кровли 99 зданий не очищены от снега и льда, также не приняты меры к своевременной очистке дворовых территорий, - сообщает прокуратура Кировской области. - В адрес руководителя «Актив-Комфорта» внесено представление с требованием устранить все нарушения. Также против юрлица возбуждено административное производство по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ «Осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований».

Кроме того, в суд ушел иск с требованием обеспечить очистку кровель 9 домов, в содержании которых «Актив-комфортом» ранее уже допускались нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU