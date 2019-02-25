2019-02-25T13:21:07+03:00
Происшествия

В Пермском крае кировские оперативники задержали вора, скрывавшегося от полиции пять месяцев

Преступник украл у чепчанина сотовый телефон за 14 тысяч рублей
Елизавета Захарова
Поделиться:
Преступника задержали сотрудники уголовного розыскаПреступника задержали сотрудники уголовного розыскаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Во время пермской командировки кировские сотрудники уголовного розыска задержали 34-летнего разыскиваемого преступника. Вор скрывался от полиции с октября прошлого года. Об этом сообщили в УМВД России по Кировской области.

Преступление он совершил осенью 2018 года. Злоумышленник отдыхал в баре Кирово-Чепецка и заметил, что один из гостей заведения отвлекся, оставив на столе свой мобильник. Мужчина, недолго думая, взял телефон и ушел из бара. О пропаже в полицию заявил хозяин мобильного телефона: дежурному он сказал, что техника стоит около 14 тысяч рублей.

Личность преступника была установлена почти сразу. Его задержали, возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». И отпустили, не взяв под стражу. Тогда вор решил скрыться от полиции, уехав за пределы Кировской области.

Мужчину объявили в розыск. И нашли спустя почти полгода в соседнем регионе - в городе Краснокамске Пермской области. Там его вновь задержали кировские силовики. Преступника доставили в Кирово-Чепецк и посадили в следственный изолятор.

Расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
11 тысяч кировских домохозяйств в прошлом году получили доступ к цифровым сервисам «Ростелекома»
Бабушка погибшей от истощения внучки записала видео-благодарность кировчанам, которые перевели деньги на похороны ребенка
Кировчане через петицию требуют сурового наказания для матери погибшей трехлетней девочки
«Ночевали в подъезде»: пропавших подростков нашли в торговом центре
Прокуратура следит за УК, по вине которой на кировчанку упала снежная глыба
Мать погибшей от голода двухлетней девочки не посадили в «одиночку»
СКР: пожар в Первомайском мог случиться из-за курения родителей погибшего ребенка
Рейд по заснеженным крышам Кирова: проверено 300 домов, найдено 270 нарушений
Ранее судимый карманник обокрал трех кировчанок
В кировском магазине продавали контрафактные игрушки
В Даровском из-за неосторожного обращения с огнем погиб молодой человек