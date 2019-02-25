В Пермском крае кировские оперативники задержали вора, скрывавшегося от полиции пять месяцев
Во время пермской командировки кировские сотрудники уголовного розыска задержали 34-летнего разыскиваемого преступника. Вор скрывался от полиции с октября прошлого года. Об этом сообщили в УМВД России по Кировской области.
Преступление он совершил осенью 2018 года. Злоумышленник отдыхал в баре Кирово-Чепецка и заметил, что один из гостей заведения отвлекся, оставив на столе свой мобильник. Мужчина, недолго думая, взял телефон и ушел из бара. О пропаже в полицию заявил хозяин мобильного телефона: дежурному он сказал, что техника стоит около 14 тысяч рублей.
Личность преступника была установлена почти сразу. Его задержали, возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». И отпустили, не взяв под стражу. Тогда вор решил скрыться от полиции, уехав за пределы Кировской области.
Мужчину объявили в розыск. И нашли спустя почти полгода в соседнем регионе - в городе Краснокамске Пермской области. Там его вновь задержали кировские силовики. Преступника доставили в Кирово-Чепецк и посадили в следственный изолятор.
Расследование дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU