СКР: пожар в Первомайском мог случиться из-за курения родителей погибшего ребенка

СЕГОДНЯ 12:06 2019-02-25T13:25:37+03:00

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Следователи выяснили, что ЧП на улице Советской могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем при курении. По факту смерти малыша завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Об этом сообщили в СУ СКР по Кировской области.

Напомним, что пожар, унесший жизнь трехлетнего ребенка, случился 22 февраля, около семи вечера, в ЗАТО Первомайский. Малыш задохнулся в дыму, а его родителей доставили в больницу с ожогами и отравлением угарным газом.

ИСТОЧНИК KP.RU