Рейд по заснеженным крышам Кирова: проверено 300 домов, найдено 270 нарушений
Вечером 21 февраля 60-летняя кировчанка пострадала от падения снежной глыбы. ЧП произошло у дома на ул. Труда, 66, пенсионерку доставили в больницу с открытой травмой головы. Прокуратура совместно со следователями установят все обстоятельства ЧП и выяснят, кто в этом был виноват.
Уже на следующий день в Кирове провели масштабный рейд с проверкой состояния крыш домов. Из 300 домов, которые обошли специалисты, лишь у 30 кровли были очищены от снега и наледи. По остальным 270 объектам были выписаны предписания на очистку крыш.
- Нужно рассмотреть возможность привлечения к работам по очистке крыш ресурсы наших подведомственных учреждений, - приводит слова сити-менеджера Шульгина пресс-служба города Кирова. - А счета по факту выполненных работ предъявлять тем УК, которые не удосужились очистить крыши своими силами, как предписывает закон. Главное - обеспечить безопасность кировчан, для этого нужно задействовать все возможности.
ИСТОЧНИК KP.RU