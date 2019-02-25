2019-02-25T13:31:01+03:00
Происшествия

Ранее судимый карманник обокрал трех кировчанок

Мужчину задержали сразу после очередного преступления
Александр ЧАРУШИН
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Мужчина выхватывал чужие вещи и сразу же покидал салон автобусаМужчина выхватывал чужие вещи и сразу же покидал салон автобусаФото: Евгения ГУСЕВА
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22 февраля у пассажирки автобуса в Кирове украли кошелек. Как выяснилось, преступник незаметно расстегнул ее сумку, достал кошелек с деньгами и вышел из автобуса. Карманника удалось задержать по горячим следам, им оказался ранее судимый 40-летний мужчина. Прошлым летом он освободился из тюрьмы. Новое уголовное дело завели по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража из сумки, находившейся при потерпевшем».

- Оказалось, что за несколько дней до этого мужчина совершил еще два подобных преступления, - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. - В понедельник, 18 февраля, он обокрал двух жительниц города Кирова. 40-летний мужчина уже заключен под стражу.

Напомним, на прошлой неделе прошли обыски на кировском биохимическом заводе. Руководство предприятия подозревают в уклонении от уплаты налогов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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