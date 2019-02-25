2019-02-25T13:33:12+03:00
Общество

В кировском магазине продавали контрафактные игрушки

Детские товары были подделаны под известные бренды
Евгений ДЕМИХОВ
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Незаконные товары изъяли с прилавков магазинов. Фото: УМВД России по Кировской областиНезаконные товары изъяли с прилавков магазинов. Фото: УМВД России по Кировской области
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Два предпринимателя занимались продажей несертифицированных товаров. Полицейские нашли в двух магазинах на улице Заводской поддельные детские игрушки и мелкую электронику.

- 22 февраля сотрудники полиции изъяли 316 единиц товаров стоимостью порядка 60 тысяч рублей, - сообщили в УМВД России по Кировской области. - На товары отсутствовали лицензионные соглашения, а качество продукции не соответствовало оригинальным товарам.

Все нелегальные товары изъяли, а на предпринимателей завели административные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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