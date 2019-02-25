2019-02-25T13:34:28+03:00
Происшествия

В Даровском из-за неосторожного обращения с огнем погиб молодой человек

ЧП случилось в двухквартирном доме
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
ЧП случилось в ночь с воскресенья на понедельникЧП случилось в ночь с воскресенья на понедельникФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Пожар обнаружили в 23.22 24 февраля. Возгорание произошло в квартире 23-летнего молодого человека.

- Двухквартирный дом сгорел полностью, - сообщили в ГУ МЧС по Кировской области. - Во время разбора завалов обнаружилось тело хозяина одной из квартир.

По предварительным данным спасателей, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем хозяина квартиры. О других жильцах дома информации нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
11 тысяч кировских домохозяйств в прошлом году получили доступ к цифровым сервисам «Ростелекома»
Бабушка погибшей от истощения внучки записала видео-благодарность кировчанам, которые перевели деньги на похороны ребенка
Кировчане через петицию требуют сурового наказания для матери погибшей трехлетней девочки
«Ночевали в подъезде»: пропавших подростков нашли в торговом центре
Прокуратура следит за УК, по вине которой на кировчанку упала снежная глыба
В Пермском крае кировские оперативники задержали вора, скрывавшегося от полиции пять месяцев
Мать погибшей от голода двухлетней девочки не посадили в «одиночку»
СКР: пожар в Первомайском мог случиться из-за курения родителей погибшего ребенка
Рейд по заснеженным крышам Кирова: проверено 300 домов, найдено 270 нарушений
Ранее судимый карманник обокрал трех кировчанок
В кировском магазине продавали контрафактные игрушки