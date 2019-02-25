В Даровском из-за неосторожного обращения с огнем погиб молодой человек
ЧП случилось в двухквартирном доме
ЧП случилось в ночь с воскресенья на понедельникФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пожар обнаружили в 23.22 24 февраля. Возгорание произошло в квартире 23-летнего молодого человека.
- Двухквартирный дом сгорел полностью, - сообщили в ГУ МЧС по Кировской области. - Во время разбора завалов обнаружилось тело хозяина одной из квартир.
По предварительным данным спасателей, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем хозяина квартиры. О других жильцах дома информации нет.
ИСТОЧНИК KP.RU