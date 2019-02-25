На трассе под Чепецком грузовик снес две иномарки: есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 10:56 2019-02-25T10:56:27+03:00

После удара с «Хендэ» грузовик оказался на встречной полосе и снес «Шкоду» на обочину. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

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В пятницу, 22 февраля, на трассе в Кирово-Чепецком районе произошло тройное ДТП. По предварительным данным, в 07.15 часов утра 50-летний водитель грузовика «Скания» не справился с управлением и врезался в «Хендэ Гетц», ехавший впереди. Затем грузовую машину выкинуло на встречную полосу, где она столкнулась с автомобилем «Шкода Октавия».

- За рулем «Шкоды» находился 47-летний мужчина, а «Хендэ» управляла 49-летняя женщина, - рассказали в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Они в аварии не пострадали. Однако травмы получили трое пассажиров «Шкоды», мужчины 32, 63 и 65 лет, госпитализация им не потребовалась. Виновник аварии был трезвым.

Напомним, на перегоне Гирсово - Медянка в выходные столкнулись Kia Sportage и грузовой поезд. Водитель иномарки пытался проехать на красный сигнал, однако не смог избежать столкновения.

ИСТОЧНИК KP.RU