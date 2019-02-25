2019-02-25T13:14:12+03:00
Происшествия

В Малмыжском районе уже во второй школе закрывают спортзал

Причина - низкая температура в помещении
Александр ЧАРУШИН
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При низких температурах дети не должны заниматься в классахПри низких температурах дети не должны заниматься в классахФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Специалисты проверили работу основной общеобразовательной школы деревни Арык, расположенной в Малмыжском районе. В итоге были выявлены санитарно-эпидемиологические нарушения: в спортзале, а также кабинетах физики и истории была слишком низкая температура воздуха.

- Против юрлица завели дело по ст. 6.4 КоАП РФ «Нарушение требований к эксплуатации общественных помещений», - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Кировской области. - Малмыжский районный суд приостановил эксплуатацию спортзала и кабинетов истории и физики на 90 суток.

Такое же ЧП произошло и в селе Ральники Малмыжского района. Спортзал учебного заведения закрыли на тот же срок из-за низких температур.

ИСТОЧНИК KP.RU

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