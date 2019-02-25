В Малмыжском районе уже во второй школе закрывают спортзал
Специалисты проверили работу основной общеобразовательной школы деревни Арык, расположенной в Малмыжском районе. В итоге были выявлены санитарно-эпидемиологические нарушения: в спортзале, а также кабинетах физики и истории была слишком низкая температура воздуха.
- Против юрлица завели дело по ст. 6.4 КоАП РФ «Нарушение требований к эксплуатации общественных помещений», - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Кировской области. - Малмыжский районный суд приостановил эксплуатацию спортзала и кабинетов истории и физики на 90 суток.
Такое же ЧП произошло и в селе Ральники Малмыжского района. Спортзал учебного заведения закрыли на тот же срок из-за низких температур.
ИСТОЧНИК KP.RU