51-летний кировчанин зарезал собутыльника по его просьбе

СЕГОДНЯ 10:10 2019-02-25T15:13:09+03:00

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10 лет колонии строгого режима получил житель поселка Уни за убийство приятеля. Напомним, что в ночь на 25 августа 2018 года в квартире, расположенной в поселке, выпивали два приятеля. Один из них заявил, что не хочет жить, - он взял нож и приставил его к своей груди. Мужчина попросил своего 51-летнего собутыльника помочь ему уйти из жизни, тот согласился сделать это. Он понимал, что убьет приятеля, но умышленно надавил на рукоятку ножа - потерпевший в итоге получил колото-резаную рану груди и сердца.

- Уголовное дело завели по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», - сообщает прокуратура Кировской области. - Суд приговорил 51-летнего мужчину к большому сроку в колонии строгого режима. Этот приговор был обжалован, однако апелляцию отклонили.

Как удалось выяснить «Комсомолке», это второе подобное преступление, совершенное в Кировской области. Несколько лет назад преподаватель университета задушил своего престарелого дедушку, больного раком. Мужчина сделал это из сострадания к родственнику.

Ранее в Омутнинске погибла 45-летняя женщина. Сожитель несколько лет избивал ее, а во время очередной пьяной ссоры ударил ножом. В итоге его приговорили к 9,5 года тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU