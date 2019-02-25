В Кирове вторые сутки разыскивают 11-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 10:01 2019-02-25T10:01:45+03:00

Парня заметили в ТРЦ «БУМ», после чего его след пропал

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Женя Новиков - одиннадцатилетний кировчанин. Мальчик пропал 23 февраля 2019 года. Из дома он ушел в субботу около трех часов дня. Больше ребенок на связь с родственниками не выходил.

Худощавый Женя ростом 146 сантиметров. У него темные волосы и голубые глаза. Когда парень уходил из дома, он был одет в черные куртку, штаны с белыми лампасами, на голове темная шапка, а на ногах - кроссовки «Nike».

Если у вас есть какая-либо информация о пропавшем ребенке, то просьба сообщить ее по телефонам: 8(800)350-76-25 или 112, 02.

ИСТОЧНИК KP.RU