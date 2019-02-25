Вкладчица МММ из Вятских Полян отдала мошенникам еще миллион рублей

СЕГОДНЯ 10:00 2019-02-25T10:00:08+03:00

Вложение денег в «МММ-биткоин» должно было и компенсировать старый вклад, и дать новый заработок Фото: Олег ЗОЛОТО

Изменить размер текста: A A

В полицию Вятских Полян обратился местный житель: его 63-летнюю родственницу обманули мошенники. Как выяснилось, еще в январе ей позвонила незнакомая женщина и спросила, не вкладывала ли она деньги в пирамиду МММ. Затем преступница предложила ей вложить деньги в компанию «МММ-биткоин»: через нее можно было якобы и получить компенсацию за прошлые вклады, и заработать. В итоге потерпевшая перечислила неизвестным 995 тысяч рублей.

- Сначала пенсионерка отдала им все свои деньги, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Кировской области. - Затем она начала брать кредиты и вкладывать эти деньги в «МММ-биткоин». Остановить ее смог только родственник. Уголовное дело заведено по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере». Ведется поиск преступников.

Аналогичная история случилась в Кирове в минувшем декабре. Тогда 70-летняя пенсионерка отдала мошенникам 200 тысяч рублей, а взамен надеялась стать участницей «розыгрыша», который должны были проводить среди вкладчиков МММ.

ИСТОЧНИК KP.RU