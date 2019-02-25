В Кирове водитель легковушки устроил ДТП на железнодорожном переезде

СЕГОДНЯ 09:46 2019-02-25T09:46:40+03:00

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ДТП на неохраняемом переезде 30 км перегона Гирсово – Медянка произошло в День защитника Отечества. В 14.18 водитель «Kia Sportage» переезжал через пути на красный свет. Итог – машинист грузового поезда. Хоть и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось – машину столкнуло и фактически поставило на ребро.

- В результате ДТП жертв и пострадавших нет, задержек в движении пассажирских поездов нет, - рассказала ведущий специалист по связям с общественностью Кировского региона ГЖД Наталья Буторина. - На месте происшествия работала комиссия Горьковской железной дороги. Кировские железнодорожники призывают водителей быть бдительными при проследовании через переезд и четко соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU