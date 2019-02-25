Чтобы скорая проехала жители деревни Залесская сами расчищали снежные завалы

СЕГОДНЯ 09:25 2019-02-25T09:29:21+03:00

Местные, проваливаясь по пояс в сугробы, не могут дойти до продуктовой лавки, приезжающей раз в неделю

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Деревню Залесскую, Котельничского района, в разразившиеся снегопады не очищали почти две неделю. Последний раз снегоуборочная техника заехала в населенный пункт 12 февраля. С тех пор все проезжую дорогу замело выше колена - ни одна машина не проедет.

Две недели назад местные сами ловили трактор дорожников, чтобы он расчистил проезжую часть. Фото: vk.com/vkotle

- Мы сами ловили трактор дорожников, чтобы почистить дорогу, так как начинало переметать дорогу, - написали в группе «Типичный Котельнич». Несколько дней подряд вызывали Скорую в один из домов. А 14 числа после метели чистили руками заносы на дороге по деревне, чтобы могла проехать карета...

Как рассказали, местные дорожники расчистили трассу, трехкилометровую дорогу до самой деревни Залесскую, а вот в еще не заброшенную деревню заехать забыли. По данным переписи населения 2010 года, в этой деревне проживало четырнадцать человек. Большинство из них - пожилые люди, больные. По такой дороге им трудно не то, что сходить до магазина, который приезжает раз в неделю, им сложно дойти до соседей.

В начале деревни снег еще твердый и местные жители могут без опаски пройти по нему, но чем дальше, тем глубже люди проваливаются. Фото: vk.com/vkotle

- Вот как передвигаться по таким сугробам жителям, которые являются инвалидами, - задаются вопросом в посте. - Кто-то почти не видит, кому-то сложно передвигаться, больные ноги, да и просто пожилому человеку как выйти через всю деревню до продуктовой лавки, которая приезжает раз в неделю до жителей, если проваливаешься в сугроб по пояс?

Как показывает практика, пожарные и медики даже в городе порой не могут проехать до дома, а что уже говорить о таких Залесских сугробах.

ИСТОЧНИК KP.RU