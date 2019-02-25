2019-02-25T09:09:55+03:00
Общество

В последнюю неделю февраля в Кировской области ожидаются заморозки

Самой морозной будет среда
Алена ЗАЙЦЕВА
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Все последние дни зимы в Кировской области будет идти снегВсе последние дни зимы в Кировской области будет идти снегФото: Анна КРЮКОВА
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В последнюю неделю зимы-2019 погода обещает быть умеренно холодной. По данным Яндекс. Погода, в понедельник, 25 февраля, днем ожидается днем -5 градусов, а ночью – 6 градусов. Во вторник, 26 февраля, днем – 3 градуса, а ночью – 8 градусов.

Зато в среду ожидается легкое похолодание. Днем 27 февраля ожидается понижение температуры до -10 градусов, а ночью еще на шесть градусов ниже - -16 градусов. Но уже в четверг снова потеплеет – днем до -5 градусов, а ночью до – 7 градусов.

Все последние дни зимы будет идти небольшой снег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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