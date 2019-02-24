В Пижанском районе обнаружили бешеную лисицу
В четверг, 21 февраля, специалисты «Кировской областной ветеринарной лаборатории» поставили лисице диагноз бешенство. Животное с признаками заболевания обнаружили в Пижанском районе. Там лисица забежала на территорию деревни Павлово.
Напомним, в конце января бешенство обнаружили у крупного рогатого скота на одном из предприятий Зуевского района. Теперь на его территории ввели карантин.
Специалисты предупреждают кировчан о том, чтобы они не пытались сами поймать диких животных и не подходили к ним близко. В случае укуса необходимо немедленно обратиться к врачу. Также, если вы видите животное с признаками заболевания, лучше всего сообщить об этом в ветеринарную службу.
ИСТОЧНИК KP.RU