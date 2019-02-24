2019-02-24T16:16:22+03:00
Общество

В Кирове разыскивают 11-летнего школьника

Уже сутки неизвестно, где находится ребенок
Анна КРЮКОВА
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Мальчик пропал 23 февраля. Фото: vk.com/ornkirovМальчик пропал 23 февраля. Фото: vk.com/ornkirov
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Кировчан просят помочь разыскать 11-летнего Евгения Новикова. Мальчик ушел из дома вчера, 23 февраля, около 15.00 часов. С тех пор местонахождение школьника неизвестно. К поискам ребенка подключились сотрудники полиции и волонтеры отряда по розыску несовершеннолетних «Первый».

Приметы Евгения: рост -146 сантиметров, темные волосы, худощавого телосложения, голубые глаза. Мальчик был одет в черную куртку, черные штаны с белыми лампасами по бокам, темную шапку и черные кроссовки Nike.

Если вы знаете, где может находиться пропавший кировчанин, просьба позвонить по номерам: 8-800-350-76-25 или 02, 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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