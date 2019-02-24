2019-02-24T16:20:34+03:00
Происшествия

В центре Кирова горел дом купца Лебедева

Причины пожара выясняются
Анна КРЮКОВА
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Распространения огня на другие помещения удалось избежать. Фото: ОНДПР г. КироваРаспространения огня на другие помещения удалось избежать. Фото: ОНДПР г. Кирова
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В субботу, 23 февраля, в Кирове вспыхнул нежилой дом на улице Дерендяева, 61. Информация о пожаре в доме купца Лебедева поступила на пульт пожарных в 19.17. Когда спасатели прибыли на место, огнем был уже охвачен второй этаж здания.

- В результате пожара в одной из комнат оказались повреждены старая мебель, стены, пол и потолок, - отметили в ОНДПР г. Кирова. - Огнеборцам удалось предотвратить распространение огня на другие помещения и здания.

Сейчас по факту пожара проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

Напомним, что 22 февраля в ЗАТО «Первомайский» загорелся жилой дом. В пожаре погиб трехлетний ребенок. Его родителей доставили в больницу с ожогами и отравлениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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