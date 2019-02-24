В центре Кирова горел дом купца Лебедева
В субботу, 23 февраля, в Кирове вспыхнул нежилой дом на улице Дерендяева, 61. Информация о пожаре в доме купца Лебедева поступила на пульт пожарных в 19.17. Когда спасатели прибыли на место, огнем был уже охвачен второй этаж здания.
- В результате пожара в одной из комнат оказались повреждены старая мебель, стены, пол и потолок, - отметили в ОНДПР г. Кирова. - Огнеборцам удалось предотвратить распространение огня на другие помещения и здания.
Сейчас по факту пожара проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.
Напомним, что 22 февраля в ЗАТО «Первомайский» загорелся жилой дом. В пожаре погиб трехлетний ребенок. Его родителей доставили в больницу с ожогами и отравлениями.
ИСТОЧНИК KP.RU