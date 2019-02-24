В ЗАТО «Первомайский» загорелся жилой дом: погиб трехлетний ребенок
Родителей госпитализировали с ожогами
Причины пожара выясняютсяФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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В пятницу, 22 февраля в ЗАТО «Первомайский» произошел пожар в жилом доме. Огонь вспыхнул в строении на улице Советской около 19.00. В дыму погиб трехлетний ребенок.
- Родителей погибшего госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом, - уточнили в следкоме по Кировской области. - По факту пожара проводится проверка.
Также в ведомстве отметили, что сейчас следователи выясняют причины пожара. Затем по результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
Напомним, что 20 февраля в доме на ул. Ананьинской загорелась одна из квартир. На месте пожара были обнаружены тела двоих жильцов.
ИСТОЧНИК KP.RU