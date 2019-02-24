2019-02-24T11:01:34+03:00
Происшествия

В ЗАТО «Первомайский» загорелся жилой дом: погиб трехлетний ребенок

Родителей госпитализировали с ожогами
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
Причины пожара выясняютсяПричины пожара выясняютсяФото: Андрей ЦЫГАНОВ
Изменить размер текста:

В пятницу, 22 февраля в ЗАТО «Первомайский» произошел пожар в жилом доме. Огонь вспыхнул в строении на улице Советской около 19.00. В дыму погиб трехлетний ребенок.

- Родителей погибшего госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом, - уточнили в следкоме по Кировской области. - По факту пожара проводится проверка.

Также в ведомстве отметили, что сейчас следователи выясняют причины пожара. Затем по результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что 20 февраля в доме на ул. Ананьинской загорелась одна из квартир. На месте пожара были обнаружены тела двоих жильцов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24