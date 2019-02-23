В День защитника Отечества «безумные шляпники» совершили полет над Непалом

23 Февр. 22:55 2019-02-23T23:10:51+03:00

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Субботу, 23 февраля, путешественники из Вятских Полян провели в городе Покхаре. Там один из коллекционеров решился на полет на параплане. Такое удовольствие обычно обходится туристам в 50-60 долларов. В зависимости от того, желает ли путешественник застраховаться и сделать фото на огромной высоте.

- Воздушная прогулка над Покхарой продлилась около 40 минут, мы даже успели записать видеопоздравление, - отметил один из участников экспедиции Валерий Смолюк. - Удивительная штука - жизнь, иногда нужно упасть с лошади, чтобы взлететь на параплане. Небо над Непалом мирное, чистое. Проверено «Нат Master».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kirov.kp.ru/video/embed/693724" frameborder="0"></iframe> «Безумные шляпники» совершили полет над Непалом.Видео: vk.com/hats43! другой источник

После экстремального развлечения «безумные шляпники» отправились к ступе Мира. Это грандиозное архитектурное сооружение было создано с целью единения всех рас и религий на Земле. Первые такие ступы появились в 1947 году в Японии в городах Хиросима и Нагасаки, чтобы принести людям надежду о мире после ядерных бомбежек.

Ступа Мира в в городе Покхаре. Фото: vk.com/hats43

В Покхаре ступа Мира расположена на горе высотой 1103 метра над уровнем море. Туристы любят проводить там время и встречать рассветы за удивительный вид весь город, Большие Гималаи и озера Пхева.

Также в течение дня коллекционеры разыскивали интересные шляпы для музея в Вятских Полянах. Олег Уваров и Валерий Смолюк нашли в одном из сувенирных магазинов свадебные головные уборы. Однако цена оказалась на них слишком завышена. При этом, шапка жениха в «Доме Шляп» уже есть.

ИСТОЧНИК KP.RU