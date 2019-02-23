2019-02-23T17:16:37+03:00
Происшествия

В квартире на Комсомольской рухнул потолок: житель чудом остался жив

Кировчан не расселили из ЧП
Анна КРЮКОВА
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Потолок обрушился посреди ночи. Фото: vk.com/zlo43Потолок обрушился посреди ночи. Фото: vk.com/zlo43
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Кировчане в соцсетях пожаловались, что на улице Комсомольской, 30 в квартире на последнем этаже рухнул потолок. ЧП произошло в ночь с 16 по 17 февраля. Однако до сих пор никаких мер по расселению и ремонту дома в управляющей компании не приняли. Фотографии обломков возмущенные жители опубликовали в группе «Злой кировчанин».

- Ночью упал потолок с несущей конструкцией весом 2 тонны, - рассказали кировчане. - Житель квартиры чудом остался жив.

Чтобы с потолка не сыпались мелкие обломки, его обтянули пленкой. Фото: vk.com/zlo43

Чтобы с потолка не сыпались мелкие обломки, его обтянули пленкой. Фото: vk.com/zlo43

- Прошла без малого неделя!!! - сообщают возмущенные жители. - Рабочие убрали часть потолка и мусора, натянули пленку и ... ВСЕ!!! (при этом разбили стеклопакет).

Жители утверждают, что работники УК разбили в квартире стекло. Фото: vk.com/zlo43

Жители утверждают, что работники УК разбили в квартире стекло. Фото: vk.com/zlo43

Также кировчане отметили, что после ЧП квартиру не расселили. Хотя помимо разрухи в этом помещении еще и очень низкая температура. Сейчас жильцы дома просят принять меры уже у администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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